بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية.. اعتقال خديجة “فتاة الوشم”

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، الشابة خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم” وشخص آخر على قاضي التحقيق، بعد مثولها أمام الوكيل العام للملك من أجل السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية.

وأوضح والد خديجة ل”اليوم24″ أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، أوقفت خديجة المعروفة بفتاة الوشم، أول أمس الأربعاء، بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية. وأضاف المتحدث ذاته، أن جرى تقديم خديجة اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال في حالة سراح، مقابل ذلك لم يعرف مصير ابنته التي غادرت البيت ولم تعد له.

ولازات المحكمة ذاتها لم تبت في القضية المعروفة بـ“فتاة الوشم”، والذي يتابع فيها 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”. واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفيديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.