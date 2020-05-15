بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية.. اعتقال خديجة “فتاة الوشم”

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، الشابة خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم” وشخص آخر على قاضي التحقيق، بعد مثولها أمام الوكيل العام للملك من أجل السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية.
وأوضح والد خديجة ل”اليوم24″ أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، أوقفت خديجة المعروفة بفتاة الوشم، أول أمس الأربعاء، بعد الاشتباه في تورطها رفقة شخصين في تكوين عصابة إجرامية. وأضاف المتحدث ذاته، أن جرى تقديم خديجة اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال في حالة سراح، مقابل ذلك لم يعرف مصير ابنته التي غادرت البيت ولم تعد له.
ولازات المحكمة ذاتها لم تبت في القضية المعروفة بـ“فتاة الوشم”، والذي يتابع فيها 12 شخصا بتهم “الاغتصاب، والاختطاف، والوشم، والاتجار في البشر”. واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صورها، وفيديوهاتها، حيث أكدت أنها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.
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