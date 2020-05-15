شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تؤكد رفضها لضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
أكدت باكستان رفضها التام لأي خطوة تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي إن باكستان تعارض دائما أي خطوة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر أي تحرك في هذا الصد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا للوضع المتقلب في المنطقة.
وأضافت في الإيجاز الصحفي الأسبوعي بإسلام آباد اليوم أن باكستان تعتبر الضفة الغربية أرضً فلسطينية تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967.
كما قالت إن باكستان تدعم الموقف الذي اتخذته الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم هذا الموقف إلى جانب دعم حقوق الفلسطينيين.
وجددت موقف باكستان الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للعيش على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا ، وعلى حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
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