شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أفكر في قطع العلاقات الأمريكية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل
إنهاء أكبر علاقة تجارية في العالم ، وسط تصاعد التوترات بشأن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس نتوورك" إن لديه "علاقة جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينج ، ولكن "في الوقت الحالي ، لا أريد التحدث إليه".
قال ترامب "هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها...يمكننا قطع العلاقة بأكملها."
وأضاف ترامب ، الذي سعى لإلقاء اللوم على الصين لكونها مصدر الجائحة ، حتى بعد تعرض تعامله الخاص مع الأزمة في الولايات المتحدة إلى النقد، إنه يشعر بـ "خيبة أمل كبيرة" في بكين لفشلها في إيقاف الفيروس في مصدره.
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