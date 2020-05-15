شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أعلى عدد وفيات يومية منذ أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا ارتفاعا في عدد حالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، هو الأعلى منذ أسبوعين، اليوم الخميس، بينما واصلت حالات العلاج بالمستشفيات وعدد المرضى بوحدات العناية المركزية في التراجع، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس. وقالت بلومبرج إن الوفيات زادت بواقع 351 حالة، ليصل الإجمالي إلى 27 ألفا و425 حالة وفاة. وسجلت البلاد إجمالي إصابات مؤكدة بالفيروس 214 ألفا و690 حالة بعد زيادة 1026 حالة. في حين تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بواقع 608 حالات، حيث بلغ الإجمالي الآن 20 ألفا و463 مريضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل أعلى عدد وفيات يومية منذ أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.