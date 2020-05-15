الإعلام الأمني: استشهاد منتسب بالحشد الشعبي بتعرض لداعش في جرف النصر

أفادت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بـ"استشهاد" منتسب في الحشد الشعبي جراء تعرض لتنظيم "داعش" في ناحية جرف النصر شمالي بابل. وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تعرضاً بإطلاق نار من قبل عصابات داعش الإرهابية على قوة من الحشد الشعبي في جرف النصر، أدى الى استشهاد منتسب".

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