البحرين تسجل 131 حالة تعافي و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2353، بعد تسجيل 131 حالة تعافٍ جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 214084 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3835، بينها 4 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 3831 بالمستقرة، وسجلت البلاد 10 وفيات بالمرض.