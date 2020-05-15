شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ300 ألف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2019 في الصين، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية.

وسُجّلت 300,140 وفاة في العالم (من بين 4,403,714 إصابة)، بينهم 162,654 في أوروبا القارة الأكثر تضررا (1,825,812 إصابة). والولايات المتحدة هي البلد الذي سجّل أكبر عدد من الوفيات (85,194)، تليها المملكة المتحدة (33,614)، وإيطاليا (31,368)، وفرنسا (27,425)، وإسبانيا (27,321).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ300 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.