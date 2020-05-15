شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الثقة فى الاقتصاد الوطنى سبب موافقة صندوق النقد على إقراض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أن الموافقة السريعة من جانب صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض التمويل السريع بنحو 2.7 مليار دولار، وتسليمه بالفعل لمصر، يعود إلى الثقة التامة فى الاقتصاد الوطنى، والإعجاب بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تبناها برنامج الإصلاح المصرى على مدى السنوات الماضية وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم المقدم إلى الطاقة.

وأشار معتز، فى بيان له اليوم، إلى الطفرة التى حققها الاقتصاد الوطنى على مدى العامين الماضيين، وتقليل معدل التضخم وتخفيض نسب البطالة، لافتا إلى أن العالم يثق تماما فى الاقتصاد المصرى وهو قادر على امتصاص ضربة كورونا وتجاوز تداعياتها، علاوة على تبنى برنامج طموح لتعزيز الإنتاج فى مختلف المجالات ومساندة القطاعات المتضررة وفى مقدمتها قطاعى السياحة والطيران وهما أكثر القطاعات المتضررة من الفيروس على مستوى العالم.

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وكان مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، قد قال إن مصر تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.



وأوضح أن حزمة أداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة، ويمتد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاث على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع بما يعني أنها تمتد لسنوات،.