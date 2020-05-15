تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ورشة تدريبية بالفيديو كونفرانس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنتي التنظيم والتطوير والتديب بتنسيقية شباب الأحزاب، من تنظيم الورشة التفاعلية الثانية للدفعة الثانية للتدريب علي فن كتابة المقال .
واستعرضت الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ما تم من تنظيم الورشة علي مدار يومين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشهدت الورشة تفاعل من أعضاء التنسيقية المشاركين.
وتضمنت الورشة الثانية أنواع المقال بالإضافة لمناقشة مقالات المشاركين، والتأكيد علي أفضل أساليب كتابة المقالات .
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب قد دشنت مبادرة لتدريب الشباب إلكترونيا في إطار استغلال الوقت نتيجة التزام الجميع المنازل في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
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