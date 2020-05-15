شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة بسنت فهمى: "شيرين فراج" حالتها مُستقرة.. وكل ما يشغلها الاطمئنان على أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، المُصابة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) حالتها مُستقرة حيث تتلقى الرعاية الطبية اللازمة والعلاج بمستشفى العزل بقصر العينى الفرنساوى.

ولفتت النائبة بسنت فهمى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن أكثر ما يشغل بال النائبة الدكتورة شيرين فراج هو الاطمئنان على أبنائها المُصابين بالفيروس ومحتجزون فى نفس المستشفى لحين التماثل للشفاء وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضافت أن الدكتورة شيرين فراج إنسانة مُتعلمة وعلى قدر كبير من الوعى وتعلم جيدا كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات، مشيرة إلى أنها دخلت مستشفى العزل فى التوقيت المناسب وأنه حتى الآن حالتها وحالات أبنائها مُستقرة ولا يوجد أية مضاعفات خطيرة أو تدعو إلى القلق.

وأشارت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لا داعٍ للذعر من هذا الفيروس، موضحة أن هناك الكثير حول العالم يتم شفائهم منه، ومنهم مشاهير مثل رئيس وزراء بريطانيا والأمير تشارلز، بالإضافة إلى الطاقم الطبى الخاص بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعدد أيضا من كبار المسئولين بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى الممثل الأمريكى توم هانكس.