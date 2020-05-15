ملصقات ورقية وإلكترونية بأروقة البرلمان للتوعية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب جهودها فى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوي من فيروس كورونا، وذلك في ضوء الحرص الكامل من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس نحو استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.

وتشمل الإجراءات الوقائية كافة مستويات المواجهة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث التطهير والتعقيم، وحرصت الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى على تكثيف الجهود التوعوية لكل المترددين علي أروقة المجلس.

فبمجرد دخول المجلس تجد ملصقات ورقية وإلكترونية بكل الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع المتواجدين بالمجلس، باللغة العربية والإنجيلزية، بضرورة العمل على الاستمرارية فى غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة معنونة بـ"اغسل يديك...wash your hands"".

كما تضم أيضًا التوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد علي إلزامية ارتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة علي تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات علي كل من يتردد علي المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الإرتداء مطبقة علي الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ" الكمامة إلزامية...mask is mandatory".

ووضعت الأمانة إرشادات توعوية بشأن التباعد الإجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا علي سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون بـ" اترك مسافة أمان...keep safe distance"، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين علي أروقة المجلس حتي يكون الجميع علي علم بها حرصًا علي سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب الحريص علي مواصلة جهوده رغم هذه التحديات .

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يشار إلى أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة راجع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات.



ملصقات ورقية وإلكترونية بأروقة البرلمان للتوعية من كورونا (1)



ملصقات ورقية وإلكترونية بأروقة البرلمان للتوعية من كورونا (2)



ملصقات ورقية وإلكترونية بأروقة البرلمان للتوعية من كورونا (3)



ملصقات ورقية وإلكترونية بأروقة البرلمان للتوعية من كورونا (4)