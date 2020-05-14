مدير منظمة التجارة العالمية يُعلن موعدًا لاستقالته من منصبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، اليوم الخميس، في رسالة بعثها للدبلوماسيين لدى المنظمة، أنه سيستقيل من منصبه نهاية آب/ أغسطس المقبل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أزيفيدو، وهو برازيلي الجنسية، أن استقالته تأتي "لأسباب شخصية"، كما وصفها.

وقال أزيفيدو: "قررت الاستقالة من منصبي في 31 أغسطس، وبذلك أُقصّر مدة ولايتي الثانية لعام كامل".

ولفت إلى أنه أجرى عملية جراحية على ركبته، وخضع للعلاج لأسابيع في المستشفى.

وأضاف: "اتخذت قراري بعد مشاورات طويلة مع زوجتي في جنيف، وبناتي ووالدتي في البرازيل، وهذا قرار شخصي وعائلي".

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واهتزت قواعد المنظمة على وقع حرب تجارية اندلع فتيلها مع فرض الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2018، رسوما إضافية على الصلب والألمنيوم الصيني، وزاد لهيبها اشتعالا بعد رد دول أخرى على الخطوة الأميركية ضدها.

وتعرضت منظمة التجارة العالمية لانتقادات بسبب إبدائها "صورة مهزوزة"، وعدم اتخاذها "مبادرة كافية" منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وعُيّن البرازيلي روبرتو أزيفيدو، مديرا عاما للمنظمة في 14 أيار/ مايو 2013، واستلم منصبه رسميا في الأول من أيلول/ سبتمبر من العام نفسه لمدة 4 سنوات.

وفي الأول من آذار/ مارس 2017، عيّن أزيفيدو مديرا عاما للمنظمة لدورة ثانية لمدة أربعة أعوام.