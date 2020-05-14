كورونا يتسبب بإلغاء سباق بريطانيا للدراجات الهوائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُلغيت اليوم الخميس، منافسات سباق بريطانيا للدراجات الهوائية، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلن منظموا السباق أن سبب اتخاذهم قرار الإلغاء، يعود إلى الشكوك الكبيرة التي تحوم حول إمكانية إقامة مناسبات وتجمعات عامة كبيرة في بريطانيا، بسبب الفيروس.

وقال بيان للقائمين على السباق: "القرار اتخذ في ضوء استمرار أزمة فيروس كوفيد-19، والتي جعلت من غير الممكن الاستمرار في التخطيط لتنظيم سباق عام 2020".

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وأضاف البيان: "في ظل استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفي ظل عدم توفر لقاح للفيروس فإن صحة وسلامة الجمهور لابد أن تأتي على رأس الأولويات".

ورفض المنظمون إقامة السباق الذي يجتذب نحو 1.5 مليون مشجع من دون جمهور، معتبرين أن ذلك يتعارض مع طبيعة السباق وهدفه.

ولن يطرأ أي تغيير على مسار السباق الجديد في 2021، وتحدد مبدئيًا إقامته ما بين الخامس و12 أيلول/ سبتمبر.