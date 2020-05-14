اشتية يُطلق برنامج توزيع الهبات المادية للمتضررين من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مؤتمرًا صحافيًا، وقال فيه إن "هذه الأيام تمر علينا الذكرى الـ72 للنكبة، حيث شرد شعبنا وأصبحت الخيمة والمخيم غير منفصلة عن الذاكرة التراكمية لشعبنا الفلسطيني وكذلك ‘الأونروا‘، وحقوق شعبنا لن تسقط بالتقادم ومحاولات الضم والاستيطان وغيره لن تنتقص من حقوقنا".

وأضاف اشتية في المؤتمر الذي عقده بشأن صندوق وقفة عز، مساء اليوم الخميس، أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله، أننا "سنبقى على العهد مع الأسرى والشهداء والجرحى، وفلسطيني الشتات في سورية ولبنان وكل العالم".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا والحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء، إن "الوضع الصحي في فلسطين مستقر وعدد الإصابات الجديدة لا تذكر، ونسبة التعافي 77%، ولا يوجد أي حالة في العناية المركزة وذلك بفضل الإجراءات منذ البداية وسرعة التجاوب".

وتابع اشتية قائلًا إن "الجائحة لم تنتهي عندنا ولا عند ‘جيراننا‘ ولا في العالم، وعليه فإننا سنبقي على الإجراءات كاملة حرصًا على سلامتكم وسلامة أبنائكم"، داعيا المواطنين إلى تفهم ذلك والصبر في المراحل الأخيرة من المواجهة مع الفيروس القاتل.

وأشار إلى أن "لجنة الطوارئ، واللجنة الأمنية، ومجلس الوزراء، ولجنة الأوبئة، والصحة، ستناقش إجراءات السلامة في فترة العيد المبارك خاصة مع عودة آلاف العمال، لضمان التوازن بين ما يريده الناس والإجراءات الصحية، ورفعها للرئيس، وسيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل".

ولفت اشتية إلى أنه "يوجد اتصالات حثيثة مع الإخوة في الأردن والدول التي يدرس فيها طلابنا من أجل عودتهم لبيوتهم، خاصة أن معظمهم أنهوا عامهم الدراسي".

وأوضح أنه "اليوم يُعلن في إسرائيل عن حكومة جديدة وسنستمع لبرنامجها السياسي الذي ينادي بالضم لأراض فلسطينية وفرض السيادة على المستعمرات، فيما سيترأس الرئيس اجتماعًا السبت المقبل للقيادة الفلسطينية لاتخاذ القرار المناسب وتنفيذه لمواجهة الإعلان الإسرائيلي الذي يهدف لتدمير إمكانية دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف".

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وحول صندوق "وقفة عز"، أعرب اشتية عن شكره لكل القائمين على الصندوق وخاصة رئيس مجلس إدارته طلال ناصر الدين، وكل من تبرع للصندوق، واصلا شكره لكافة أبناء شعبنا في الشتات في الإمارات وقطر وعمان والكويت، وأوروبا وأميركا، على كل ما قدموه من مساعدات.

وقال اشتية إنه "تم جمع حوالي 60 مليون شيكل وستذهب إلى المتعطلين عن العمل، وإلى الفقراء، وإلى تغطية الاحتياجات الطبية لوزارة الصحة، وإلى أهلنا في القدس وغزة ولبنان وسورية والمخيمات"، مضيفا أننا "سنترك لإدارة الصندوق آليات الصرف مع الوزارات ذات العلاقة والنقابات والمتضررين".

وبدوره، قال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين إن "الصندوق تمكن من جمع 60 مليون شيكل من الشركات والمؤسسات والأفراد من القطاع الخاص الذي وقف وقفة عز مع أبناء شعبهم".

وأشار إلى أنه "سيتم صرف الدفعة الأولى يوم السبت المقبل، وسنبدأ بتوزيع أموال تبرعات الصندوق على المتضررين من جائحة ‘كورونا‘ من خلال البنوك.

وحول آليات الصرف، قال ناصر الدين إنه "سيتم توزيع أموال تبرعات الصندوق على 40 ألف عامل متضرر بقيمة 700 شيكل لكل عامل وفق قوائم وزارة العمل، بما قيمته 23 مليون شيكل".

وتابع أنه "سيتم صرف 15 مليون شيكل لـ30 ألف عائلة منكشفة جراء الجائحة في الضفة الغربية والقطاع، ومليوني شيكل للقدس، فيما سيتم صرف مبلغ 6 مليون شيكل للمخيمات في سورية ولبنان وفلسطين والجمعيات الخيرية في فلسطين".

وأوضح أن "المبلغ المتبقي سيتم صرفه لشراء معدات ومستلزمات للقطاع الصحي بما يشمل القدس، عبر شرائها من الموردين مباشرة من الصندوق".