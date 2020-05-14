ليبيا .. مقاتلات الجيش تستهدف ميليشيات غريان جنوب طرابلس

الخميس 14 مايو 2020

استهدف سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي، الخميس، تجمعات المليشيات بمدينة غريان 70 كلم جنوب طرابلس بسلسلة غارات جوية .



ونقل موقع العين الإخبارية، عن العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن القوات الجوية نفدت ضربة استباقية على استنفار مليشياوي داخل معسكر كتيبة المدرعات سابقًا بمدينة غريان".

وأضاف المحجوب أن الضربة كانت دقيقة على ذخائر نوعية نقلت مؤخرًا من تركيا وأجهزة وهوائيات الطيران التركي المسير وأجهزة تشويش ومراقبة.

وأوضح المحجوب أن الطيران التركي المسير أصبح يستهدف في عربات النقل المدنية وسيارات أصحاب المواشي الصحراوية وصهاريج الوقود التابعة لتجار السوق السوداء والمهربين.

Advertisements

ولفت المحجوب إلى أن طيران تركيا المسير قتل اثنين أشقاء مدنيين من عائلة الكباشي المشاي القاطنة بمدينة مزدة، مشيرًا إلى أن الشهيدين كانا عائدين من رعاية مواشيهم في الصحراء.

وأضاف أن الطيران استهدف أيضا سيارتي إسعاف مساء الإربعاء في منطقة مرسيط ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين، كما تم قصف حاوية مملؤة بالبطاطا وطعام في نفس المكان.

ويواجه الجيش الليبي على أغلب محاور القتال شرق و غرب العاصمة طرابلس أكثر من 150 مليشيا على رأسها المرنزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا مؤخرا من بينهم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وتدعم تركيا مليشيات طرابلس الإرهابية بالأسلحة في خرق فاضح لقرار أممي يحظر تصدير السلاح للبلد الذي يعاني من ويلات سيطرة التنظيمات المتشددة على عاصمته