بالصور.. بين الحرمين في كربلاء الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا للمنطقة الواقعة بين الحرمين في مدينة كربلاء. وقال مراسل الخليج 365، ان مئات الزائرين يتواجدون بين الحرمين رغم فرض حظر التجوال. Advertisements

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