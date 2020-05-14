الفتلاوي: زيادة الاصابات بكورونا الاخيرة مؤشر خطير ويجب تقليل الاختلاط

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، ان "زيادة حالات الاصابة بكورونا في الاسبوع الاخير مؤشر خطير وجرس انذار للمواطنين بضرورة الالتزام بعدم التجمع وتقليل الاختلاط"، مبينة ان "اي تهاون بذلك سيؤدي الى انتكاسة كبيرة لا سامح الله".

واضافت ان "تخفيف الحظر من قبل اللجنة العليا جاء لعدم قطع ارزاق الناس، فحافظوا عليه حتى لا تضطر اللجنة لاعادة فرضه مجددا".