اصابات باطلاق نار خلال تشييع في بلد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن عددا من المواطنين اصيبوا باطلاق نار خلال تشييع في قضاء بلد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "12 شخصا اصيبوا في اطلاق نار خلال تشييع جنائزي في منطقة بني سعد شرق قضاء بلد". واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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