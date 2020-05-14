مقتل امرأة طعنا بالسكين من مجهولين هاجموا منزلها شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل امرأة بطنات سكين من مجهولين هاجموا منزلها شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ربة بيت ابلغت القوات الامنية بقيام شخصين ملثمين يحملون الآت جارحة بالدخول الى دارها وطعن المدعوة و.ف.م تولد ١٩٩١ عدة طعنات بانحاء متفرقة من الجسم حتى القتل ولاذوا بالفرار".



واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تم رفع الجثة وباشر خبير الادلة الجنائية بعمله لمعرفة ملابسات الحادث".

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