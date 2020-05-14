اكد مصدر رفيع، الخميس، ان الكتاب الذي نشر بشأن تشكيل لجنة للتحري عن سجون سرية مزور. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "لا توجد أية أوامر ديوانية بتوقيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس". Advertisements واضاف ان "الكتاب المتداول بخصوص تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية تتحرى عن سجون سرية، كتاب مزور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الكتاب الذي نشر بشأن تشكيل لجنة للتحري عن سجون سرية مزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.