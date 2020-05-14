محلل سياسي تركي يكشف عن إعتزام أردوغان الإطاحه بوزير الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف محلل سياسي تركي، عن إعتزام، الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة وزير دفاعه، خلوصي آكار، بسبب خلافات بين الجانبين حول عدد من القضايا المهمة.



وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التركي سعيد صفاء، في مقطع فيديو على قناته بموقع "يوتيوب"، نشره الموقع الإخباري "خبردار" الذي يتولى رئاسة تحريره، أن "أردوغان يخطط لتعيين صهره الثاني سلجوق بيرقدار، مدير شركة (بيرقدار التقنية)، وزيرا للدفاع بدلا من آكار، لوجود خلافات بين الطرفين بشأن التعيينات في القوات المسلحة التركية".

صفاء ذكر أيضاً أن أردوغان يخطط لتدبير عملية اغتيال "مفبركة" تستهدفه، على غرار مسرحية الانقلاب التي دبرها صيف العام 2016؛ ليظهر بمظهر الضحية وبالتالي يحشد التأييد له.

وأردف قائلا "أنه يتم تدريب المشاركين في مسرحية الاغتيال المقبلة، من قبل المخابرات بقياد حقان فيدان"، موضحا أن "فريق أردوغان يعتزم الاستعانة بعناصر مرتبطة بالاستخبارات في أذربيجان في هذه المسرحية من أجل إضافة صورة أو طابع دولي عليها".

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وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن أن أردوغان يتجه لتعيين صهره بيرقدار، في الحكومة بدلًا من أحد الوزراء المغضوب عليهم من قبل مجموعة "البجع" المقربة منه.

و"مجموعة البجع" هذه يقودها سرهاد ألبيراق شقيق صهر أردوغان، ووزير المالية التركي براءت ألبيرق.

ووفق ما ذكرته صحيفة "يني جاغ" المعارضة في 21 أبريل/نيسان الماضي، تستعد هذه المجموعة لتولي سلجوق بيراقدار، زوج ابنة أردوغان الثانية، سمية، حقيبة الصناعة والتكنولوجيا، بدلًا من الوزير الحالي، مصطفى وارانك الذي لا يحظى بتأييد المجموعة المذكورة.

ويمتلك الصهر الجديد شركة "بيرقدار التقنية" التي أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى المعارضة التركية، حول طبيعة التمويل المالي للشركة ونجاعة الطائرة بعد أدائها السيىء في سوريا وليبيا.

على سبيل المثال لا الحصر نشرت صحيفة "برغون" التركية المعارضة في وقت سابق، تقريرا تحت عنوان "الحرب تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء"، تطرقت فيه إلى ضخ وزارة الدفاع التركية 36 مليون دولار لشركة صهر أردوغان زوج ابنته سمية.