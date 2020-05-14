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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في تركيا تتخطى 4 آلاف حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ 4007، بعد وفاة 55 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وقال قوجة على "تويتر" إن تركيا أجرت 34821 فحصًا، اليوم، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت حتى الآن إلى أكثر من مليون ونصف المليون.
وبدأت تركيا تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس، الاثنين، وسمح للأطفال بالخروج بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً بالتوقيت المحلي، الأربعاء.
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