المعارضة تشكك في مساعدات أردوغان لمتضرري كورونا بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شككت المعارضة التركية في أوجه إنفاق الأموال التي أعلن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان تقديمها كمساعدات لتلافي تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أردوغان طوبراق، في تغريدة له بتويتر، إن "الشعب التركي يريد أن يعرف الأماكن والأشخاص الذين تذهب إليهم مساعدات حزب العدالة والتنمية".

ويمثل تصريح المعارض التركي رداً على حديث وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، صهر أردوغان، الأربعاء، عن أن "حزمة نفقات المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة بسبب تأثيرات فيروس كورونا بلغت 240 مليار ليرة تركية".

ألبيرق زعم أن "المبلغ الإجمالي للخطوات التي تم اتخاذها في نطاق درع الاستقرار الاقتصادي ضد وباء كورونا، بلغ 240 مليار ليرة تركية، وهذا الرقم يمثل حوالي 5% من الدخل القومي".

وتابع أن "حجم حزمة النفقات سيصل إلى 525 مليار ليرة تركية، في حال وجود تأثيرات مضاعفة".

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وردًا على تصريحات صهر أردوغان، اليوم، قال طوبراق: "أي دعم يتكلم عنه الوزير ألبيراق؟! وإلى أين ذهب هذا الدعم، ولمن ذهبت 240 مليار ليرة تركية؟".

وأضاف: "هناك ملايين من العاطلين عن العمل، والمتقاعدين، ومن أُغلقت أعمالهم، حتى أن حصة نفقات من هم في إجازة مجانية 4.4 مليار! ولا يوُزع منها حتى 2%".

في سياق متصل، انتقد المتحدث باسم الشعب الجمهوري، فائق أوزتراق، حكومة أردوغان، ووصفها بأنها منافقة ذات وجهين".

وقال أوزتراق في تصريحات له إن "حكومة القصر لم تستطع توزيع حتى 5 كمامات على الأتراك، ولم تكتف بهذا فقط، بل وقعت في فضيحة أخرى، حيث أصدروا قانونًا يتيح فصل العامل من عمله دون أخذ إذنه ودون راتب".

وسجلت تركيا، الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة، إضافة إلى 143114 مصابا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميا بين أكبر دول العالم تضررا من فيروس كورونا