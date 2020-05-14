سلطات تركيا تعلن قتل مسؤولة بحزب العمال الكردستاني شمال العراق

أفادت مصادر أمنية في ​تركيا​ لوكالة "​الأناضول​" عن تمكن جهاز الإستخبارات التركي، من القضاء على مسؤولة تنظيم ​حزب العمال الكردستاني​ غالية بكر، في قضاء مخمور ​شمال العراق​، والتي تحمل الاسم الحركي بريوان صاريا، خلال عملية نفذتها بعد أن استطاع تحديد مكان تواجدها.

وذكرت المصادر، أن جهاز الاستخبارات أطلق العملية يوم 15 نيسان، في تلة مشتنور في جبال قراقوتشاق، وهي أسفرت عن تحييد بكر الخميس، حيث انضمت لصفوف الحزب قادمة من الأراضي السورية، ونشطت كمسؤولة للتنظيم في ​سوريا​ والعراق.