أفادت مصادر أمنية في تركيا لوكالة "الأناضول" عن تمكن جهاز الإستخبارات التركي، من القضاء على مسؤولة تنظيم حزب العمال الكردستاني غالية بكر، في قضاء مخمور شمال العراق، والتي تحمل الاسم الحركي بريوان صاريا، خلال عملية نفذتها بعد أن استطاع تحديد مكان تواجدها.
وذكرت المصادر، أن جهاز الاستخبارات أطلق العملية يوم 15 نيسان، في تلة مشتنور في جبال قراقوتشاق، وهي أسفرت عن تحييد بكر الخميس، حيث انضمت لصفوف الحزب قادمة من الأراضي السورية، ونشطت كمسؤولة للتنظيم في سوريا والعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا تعلن قتل مسؤولة بحزب العمال الكردستاني شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.