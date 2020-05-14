الشرطة السودانية تحبط عملية تهريب أسلحة لولاية سودانية شهدت اشتباكات

أحبطت الشرطة ​السودان​ية محاولة لتهريب شحنة من الأسلحة إلى ولاية كسلا شرق البلاد، والتي شهدت قبل أيام اشتباكات قبلية عنيفة خلفت سقوط قتلى وجرحى. وجرت العملية الأمنية على يد قوة من شرطة مباحث ولاية كسلا، إثر تلقي معلومة من جهاز الأمن والمخابرات عن محاولة تهريب بنادق من نوع كلاشنكوف إلى داخل مدينة كسلا، كانت مخبئة في سيارة قادمة من إحدى ولايات غرب السودان. وتفقد وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان، الفريق مهندس ركن خالد الشامي، تلك المضبوطات.

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