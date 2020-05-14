ترودو: العالم سيتغير حتى ولو انتهى فيروس كورونا واكتُشف لقاح له

اعتبر رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أنه "يجب على الكنديين القبول بأن ​العالم​ سيتغير حتى ولو اكتشف العلماء لقاحا ل​فيروس كورونا​ وانتهت الجائحة"، داعيا مواطنيه الى "التكيف مع معايير جديدة ستتطلب سلوكيات معدلة".

ولفت الى أنه "علينا إدراك أن الأمور ستتغير في هذا العالم، حتى بعد نهاية هذه الجائحة، وحتى بعد اكتشاف لقاح. كوفيد-19 سيكون أحد الأمور التي ستحدث تغييرات في مجتمعنا. ستكون هناك تعديلات"، كاشفا عن إجراءات جديدة لدعم القطاعات الأشد تضررا، بينها تقديم 470 مليون ​دولار​ كندي (334 مليون دولار) لمصائد الأسماك ومعاودة فتح بعض المتنزهات الوطنية جزئيا.