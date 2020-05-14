أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن إدانته لمحاولات سرقة الملكية الفكرية الأميركية من قبل الهاكرز التي تقول واشنطن إنهم على صلة بالصين، مشيرراً إلى التقرير المشترك لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، الصادر في 13 أيار والذي يتهم "هاكرز على صلة بالصين بمحاولة اختراق منظمات الأبحاث الأمريكية الخاصة بفيروس كورونا.
وأشار بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة تدعو الصين لوقف هذا النشاط الخبيث، تصرفات الصين في المجال السيبراني تأتي امتدادا لأنشطتها غير البناءة أثناء وباء كورونا، بينما تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها على تنسيق إجراءات مشتركة وشفافة من أجل إنقاذ حياة الناس، تواصل الصين إسكات العلماء والصحفيين والمواطنين، ونشر المعلومات المضللة التي زادت من مخاطر الأزمة الصحية هذه".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لتوقف الصين نشاطها الخبيث في المجال السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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