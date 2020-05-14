حريق هائل بمصنع ‎في تونس النفيضة وصعوبة بالسيطرة على ألسنة اللهب

فادت وسائل إعلام في تونس عن أن حريقا هائلا اندلع بمصنع للمناديل الورقية بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة، حيث أتى على مخزون المواد الأولية لهذا المصنع ولا تزال أسباب هذا الحريق مجهولة.
وذكرت وسائل الإعلام أنه تم الاستنجاد بطائرة عسكرية في محاولة للسيطرة على الحريق الضخم، وتواجه عناصر الحماية ، التي قدمت من ولايات المنستير ونابل والقيروان وزغوان، إضافة لفرق سوسة والقنطاوي ومطار النفيضة وفرقة النفيضة، صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب هبوب رياح قوية وساخنة ساهمت في تأجيج النيران، كما أن النيران وصلت إلى المنازل وأن الأهالي لم يتمكنوا من إخمادها.
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