ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الملاهي الليلية في كوريا الجنوبية إلى 142

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في ​كوريا الجنوبية​، عن أن عدد حالات الإصابة ب​فيروس كورونا​ المرتبطة بالعدوى الجماعية في ​الملاهي الليلية​ في حي إيتايون في سيئول وصل إلى 142 حالة، معتبرةً أن نهاية هذا الأسبوع ستحدد ما إذا كانت العدوى الجماعية في الملاهي الليلية في حي إيتايون ستؤدي إلى انتشار على نطاق المجتمع، مؤكدةً أنها لا تزال تكافح من أجل تتبع حوالي 2500 شخص على صلة بالعدوى الجماعية في حي إيتايون.

ولفتت مديرة المراكز الكورية لمراقبة الأمراض والوقاية منها جونغ أون-كيونغ، إلى أن السلطات الصحية تضمن عدم كشف هويات الذين يخضعون لاختبار الكشف عن الفيروس لحماية خصوصية زوار حي إيتايون، الذي يعد مقصدا للمثليين في العاصمة الكورية الجنوبية