رئيس بلدية لوس انجليس قرر فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل

قرر رئيس بلدية لوس انجليس إريك غارسيتي فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل، ويأتي ذلك مع سعي المدينة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع رفع الحجر تدريجيا، مشيرا الى أن "وضع كمامة متى كنا خارج المنزل سيخلق حماية مهمة للأشخاص الذين قد نختلط بهم، وهذا مهم في هذا المرحلة من تعاملنا مع الأزمة". أما الاستثناء الوحيد من القرار يشمل الأطفال تحت سنّ الثانية والأشخاص المصابين ببعض الإعاقات.
وجاء القرار تزامنا مع تخفيف قيود أخرى في أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، إذ سُمح للسكان بالعودة إلى العمل وممارسة الرياضة خارج المنزل واستئناف عدة أنشطة غير ضرورية.
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