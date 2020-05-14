رئيس بلدية لوس انجليس قرر فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل

قرر رئيس بلدية لوس انجليس إريك غارسيتي فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل، ويأتي ذلك مع سعي المدينة لاحتواء ​فيروس كورونا​ المستجد مع رفع الحجر تدريجيا، مشيرا الى أن "وضع كمامة متى كنا خارج المنزل سيخلق حماية مهمة للأشخاص الذين قد نختلط بهم، وهذا مهم في هذا المرحلة من تعاملنا مع ​الأزمة​". أما الاستثناء الوحيد من القرار يشمل ​الأطفال​ تحت سنّ الثانية والأشخاص المصابين ببعض الإعاقات. ​​​​

وجاء القرار تزامنا مع تخفيف قيود أخرى في أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، إذ سُمح للسكان بالعودة إلى العمل وممارسة ​الرياضة​ خارج المنزل واستئناف عدة أنشطة غير ضرورية.