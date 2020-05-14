مقتل شاب وجرح 2 في حادث سير على طريق جب فرح ضهر الاحمر

أدى ​حادث سير​ وقع على طريق جب فرح - ​ضهر الاحمر​ الى مقتل الشاب مهند ع. أ. (16سنة) وجرح الشابين مالك ع. و حمادة أ. حيث نقلهما ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى ​مستشفى راشيا الحكومي​. إضغط للمزيد

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