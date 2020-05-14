القاضي ابراهيم امر بتوقيف مدير العمليات النقدية بمصرف لبنان مازن حمدان

أفادت قناة الـ"LBCI" أن المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، أوقف على ذمة التحقيق مدير العمليات النقدية ب​مصرف لبنان​ مازن حمدان، على خلفية التحقيقات التي يجريها في مسألة بيع ​الدولار​ وسعر الصرف التي أوقف فيها عدد من الصيارفة من بينهم النقيب، مشيرة الى أن التحقيقات دلت على أن حمدان باع الدولارت الى صرافين من الفئة "أ" الذين يحق لهم شحن الدولارات وباع آخرين من الفئة "ب" المرخصين الذين لا يحق لهم شحن الدولارات من الخارج، وقد تبين أنهم إشتروا الدولار بسعر 3200 ليرة كما سعره مصرف لبنان أي أنهم مضطرين لبيعه بسعر أعلى مما أدى الى رفع سعر الصرف.

وأوضحت أن عملية التوقيف جرت بعد ظهر اليوم، بعد الإستجواب الذي إستمر ليومين، مبينة أنه عندما إتخذ قرار التوقيف توجه حمدان الى مصرف لبنان بعد إتصاله بحاكم المصرف ​رياض سلامة​، وأخذ من مكتبه مستندات لها علاقة بالقضية.