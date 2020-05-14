مدير عام السير يطلب من شركات إستيفاء رسوم الميكانيك تخفيض عمولة استيفاء الرسوم لـ10 آلاف ليرة

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في تصريح على صفحة ​غرفة التحكم المروري​ عن أن مدير عام ​هيئة ادارة السير​ بالانابة السيد أيمن عبد الغفور، وجه كتابا الى شركات استيفاء ​رسوم الميكانيك​ Libanpost و Omt و Bobfinance طلب بموجبه تخفيض عمولة الشركة عند استيفاء رسوم السير السنوية، الى أقل من النصف وتحديدها ب 10000 ل.ل. بعد ان تجاوزت ال22000 ل.ل. لدى بعض الشركات". إضغط للمزيد

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