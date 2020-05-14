درويش شكر البابا فرنسيس لتقديمه 400 منحة دراسية للبنان

لفت النائب ​علي درويش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "مبادرة ​البابا فرنسيس​ اتجاه ​لبنان​ ليست الا ضمن سياق ​المحبة​ والعلم وهو من التقى مع شيخ ​الأزهر​ ضمن رسالة محبة إنسانية عالمية، مضيفا: "كل الشكر والتقدير لمبادرة الأب الأقدس وحاضنة ​الفاتيكان​ وما تمثل لتقديم 400 منحة دراسية لشبابنا اللبناني ونلاقيها بالدعوة الدائمة للتلاقي الإنساني".

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