احتراق مولد كهرباء خاص بمخيم الجليل في بعلبك والأضرار مادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن احتراق مولد كهرباء خاص بمخيم الجليل في ​بعلبك​، وعلى الفور عملت فرق ​الدفاع المدني​ على السيطرة على الحريق مانعة تمدده الى خزان ​المازوت​، واقتصرت الأضرار على الماديات.

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