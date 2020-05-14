راعي ابرشية قبرص يصلي لنية القضاء على كورونا بناءا لطلب البابا فرنسيس

إحتفل راعي أبرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف، جوابا على نداء ​البابا​ فرنسيس ومبادرة اللجنة العليا للأخوّة "ب​الصلاة​ على نيّة ان تمرّ وتنتهي هذه جائحة ​كورونا​ العالمية التي أودت حتى الان بحياة الكثيرين".

وأكد أنه "أينما طاف يسوع ودخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الاسواق و طلبوا إليه ان يلمسوا ولو هدب ثوبه و كل من لمسه شفي. فنحن أيضا علينا ألاّ ننسى ان ​المسيح​ هو قوّتنا وشفاؤنا، علينا فقط أن نؤمن ونستسلم للعناية الإلهيّة".

وكان للمطران سويف تأمّل جدّد فيه تضامن الكنيسة في قبرص مع العالم أجمع وشكر الرب على هذا اليوم الذي تم بمبادرة اللجنة العليا للأخوّة ​الإنسان​يّة وببركة قداسة البابا وبإتحاد مع غبطة البطريرك والكنائس وكل الأديان للصلاة معاً، طالباً "ان ينتهي هذا الوباء ويقف ولكن للإنسان نطلب أن يتجدّد ويتغيّر وأن لا تكون مرحلة ما بعد الوباء كما تلك التي قبلها، نصلّي أن تزداد الروح الإنسانيّة والتعاضد والشعور مع الآخر، نتضرّع لأن تنمو في قلوبنا أكثر فأكثر الرحمة وفي مجتمعاتنا والعالم العدالة والسلام".