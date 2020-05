فيروس كورونا: كيف يفحص مطار هونغ كونغ الركاب القادمين ويتابعهم؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







كتبت المصورة لاورا كور على موقع تويتر وصفا دقيقا وشاملا للخطوات التي طُلب منها اتخاذها عند وصولها إلى مطار هونغ كونغ. وأظهر وصفها تناقضا صارخا مع القيود المخففة الموجودة في بلدان أخرى، بما فيها بريطانيا.

ويشير الوصف العميق لأوضاع السفر الجديدة، والذي نال مشاركات كبيرة، إلى ضرورة إجراء الراكب لفحص إجباري لفيروس كورونا، ثم الانتظار لعدة ساعات في قاعة ضخمة لوصول النتيجة.

ثم يجب على الراكب بعد ذلك وضع سوار في يده، يمكن عن طريقه متابعته، وتنزيل تطبيق على هاتفه، لتمكين الاتصال به.

وقد سجلت هونغ كونغ أربع وفيات، وحوالي ١٠٠٠ حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

أما في بريطانيا فقد أشارت الحكومة إلى أنها قد تطبق حجرا صحيا مدته ١٤ يوما على الركاب القادمين من جميع بلدان العالم، فيما عدا أيرلندا وفرنسا. ولم يذكر الإعلان تاريخ سريان هذا الإجراء، ولا تاريخ انتهائه.

I’ve landed in Hong Kong after flying from Paris CDG, via London Heathrow. I now have to wait ~8 hours before I get my #COVID19 test results and thus have ample time to tweet about my experience. pic.twitter.com/jCDPuwrTzL

ويمكن تلخيص الوصف الذي قدمته كور على النحو التالي:

After receiving my bracelet and my thermometer, I went on through immigration and got my bags as normal. On the other side we were directed onto buses and young men in full protection gear helped load our bags onto the bus. pic.twitter.com/ldU2nDQNYF