رئيس وزراء كندا ومديرصندوق النقد الدولي يناقشان أزمة فيروس كورونا

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأقر رئيس الوزراء والمدير العام للمؤسسة الدولية بالنطاق العالمي للأزمة، حيث أكدا مجددًا أهمية اتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لمعالجة الأثر الاقتصادي للوباء ودعم الانتعاش الاقتصاديالسريع والمستدام والشامل.
وأثنى ترودو على المديرة العام لصندوق النقد الدولي لقيادتها القوية خلال الأزمة.
كما ناقشا التعاون المستمر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك دعم الدول الأكثر ضعفا.
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