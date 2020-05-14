مضاعفات ما بعد الشفاء من كورونا تقلق العلماء.. وأمل وحيد

أعداد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في تزايد مستمر، ولكن معركة هؤلاء لم تنته، فهم على الأغلب سيعانون من أعراض صحية حادة في الأعوام القادمة ، بحسب علماء وخبراء صحة، وفقًا لسكاي نيوز.

ومن المعروف أن فيروس كورونا المستجد يهاجم الآن العديد من أجزاء الجسم خارج الجهاز التنفسي، مما قد يتسبب في أضرار صحية تبدأ من العيون وليس انتهاء بأصابع الأقدم، ناهيك على تأثيره السلبي على الجهاز المناعي

للمريض.

وذكرى بعض المرضى الذين تعافوا من الفيروس الخبيث منذ بضعة أشهر أنهم لا يزالون يعانون أعراض ضيق التنفس والتعب والشعور بالإجهاد والتعب.

وأظهرت دراسات صغيرة أجريت في هونغ كونغ ومعقل الوباء في مدينة ووهان بالصين ، أن المتعافين من المرض يعانون من اداء ضعيف في الرئتين والقلب والكبد، وفقا لما ذكر موقع "بلومبيرغ" الأميركي.

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ففي إحدى الدراسات راقبا هيئة مستشفى هونغ

كونغ مجموعة من مرضى "كوفيد-19" لمدة تصل إلى شهرين منذ شفائهم.

وأوضح أوين تسانغ، المدير الطبي لمركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة مارغريت، أن حوالي نصف المتعافين الذي شملتهم الدراسة تبين أن لديهم ضغف في وظائف الرئة.

ووجدت دراسة لعينات الدم أخذت من 25 مريضا تم شفائهم في ووهان أنهم لم يتعافوا تماما بغض النظر عن شدة اعراض المرض.

وفي دراسة أخرى في ووهان، جرى تصوير 90 شخصا من مرضى "كوفيد-19" بتقنية التصوير المقطعي المحوسب على مدى شهر، ليتبين أنه من أصل 70 متعاف كان 66 منهم يعانون من تشوهات رئوية بين خفيفة و شديدة.