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حمد بن جاسم مصير ينتظر الحسم في قطر

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تصدر حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق،  محركات البحث جوجل في النمملكة العربية ومصر، بعد أن شاعت أنباء تفيد بمقتلة.


وتبدء قصة خلاف حمد بن جاسم عندما أمر الأمير تميم بن حمد، بإحالة شركة حمد بن جاسم إبن عمه للتحقيق، وهو ما لم يتقبله حمد بن جاسم

وحاول الإتقلاب عليه، وحدثت اشتباكات وإطلاق نار قرب السفارة التركية في الدوحة، وقيل أنه تم خلالها تصفية وقتل عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر "آل ثاني".

 

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يُسمع من خلاله صوت

تبادل إطلاق نار كثيف ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في في الدوحة.

 

ولم تتأكد حتى الآن صحة خبر مقتل حمد بن جاسم من المصادر الرسمية، التى لم تعلق عليه، وبقي مقتل حمد بن جاسم يكتنفه الغموض، التى سبق أن نفت وزارة الخارجية القطرية، صحة الفيديوهات والتقارير التي نشرتها مواقع التواصل عن انقلاب يقوده رئيس وزراء قطر الأسبق.

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