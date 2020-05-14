واشنطن تحذر من ممارسات الشحن الخادعة لكوريا الشمالية وإيران وسوريا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وخفر السواحل الأمريكي استشارة عالمية لتنبيه الصناعة البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن بشأن ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات مع التركيز على إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وتتضمن الاستشارة أفضل الممارسات لمختلف قطاعات الصناعات البحرية والطاقةبما في ذلك تجار السلع العالمية وشركات التأمين البحري والمؤسسات المالية وأصحاب السفن وغيرها للمساعدة في بذل العناية الواجبة والتخفيف من مخاطر العقوبات.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس.
وتقدم هذه الاستشارة معلومات حول عقوبات الولايات المتحدةوالأمم المتحدة ذات الصلة بالصناعة البحرية بما في ذلك قائمة غير حصرية للأنشطة التي يمكن أن تفرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة.
وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بتعطيل أنشطة الشحن من قبل الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم" بما في ذلك التهرب من العقوبات والتهريب، ما قد يسهل النشاط الإجرامي ويهدد السلام والأمن الدوليين.
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