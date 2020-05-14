مالي تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لموقع روسيا اليوم. اليوم. وأكد بيان للوزارة، مساء اليوم، شفاء 24 مصابا ووفاة اثنين. وأضاف أن عدد المصابين بالفيروس في مالي منذ ظهور الوباء في مارس الماضي بلغ 779 مصابا شفي منهم 436 وتوفي 46، فيما يواصل 297 مصابا علاجهم في المشافي.

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