فيصل بن فرحان يجري اتصالا بوزير الخارجية النيبالي



أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالا هاتفيا، اليوم، بوزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية براديب جوالي. وتناول الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استعرض الجانبان تطورات فيروس كورونا المستجد ، وجهود البلدين الصديقين في الحد من آثاره وتداعياته.

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