كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لوس أنجلوس تفرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس بلدية لوس أنجليس فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل، ويأتي ذلك مع سعي المدينة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع رفع الحجر تدريجياً.

وجاء القرار تزامناً مع تخفيف قيود أخرى في أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، إذ سُمح للسكان بالعودة إلى العمل وممارسة الرياضة خارج المنزل واستئناف عدة أنشطة غير ضرورية.

وقال إريك غارسيتي مساء الأربعاء، إن وضع كمامة "متى كنا خارج المنزل سيخلق حماية مهمة للأشخاص الذين قد نختلط بهم، وهذا مهم في هذا المرحلة من تعاملنا مع الأزمة".

الاستثناء الوحيد من القرار يشمل الأطفال تحت سنّ الثانية والأشخاص المصابين ببعض الإعاقات.

ولم يكن وضع الكمامة إلزامياً في لوس انجليس إلاّ في المتاجر والنقل العام وبعض المؤسسات الخاصة.

وتمثل لوس أنجليس بؤرة وباء كورونا في كاليفورنيا، إذ سجلت أكثر من 34 ألف إصابة ونحو 1660 وفاة.

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