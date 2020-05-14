كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب باستجواب "أوباما" في الكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستدعاء باراك أوباما إلى الكونجرس ليدلي إفاداته فيما سماه ترامب "أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".

وذكر ترامب، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي في "تويتر": "لو كنت سيناتورا أو عضوا في الكونغرس لكان أول شخص كنت سأستدعيه لإدلاء الشهادات حول أكبر جريمة سياسية وفضيحة في تاريخ الولايات المتحدة هو بالتأكيد [الرئيس] السابق أوباما".

وشدد ترامب على أن أوباما كان "على دراية تامة بشأن كل شيء"، وحث السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام على الكف عن الإدلاء بالكلام الفارغ واعتبار أوباما "السيد الشاب الطيب" واستدعائه.

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