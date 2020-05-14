حاكم نيويورك: 5 مناطق أصبحت جاهزة لإعادة الفتح الجمعة

ويذكر أن قال حاكم نيويورك، الأربعاء، إنّ 14 ولاية أمريكية أخرى تحقق الآن في حالات "مرض غامض" يظهر لدى الأطفال، قد يكون مرتبطا بفيروس كورونا المستجد، وحث الآباء، على الانتباه للمتلازمة الالتهابية التي يعتقد أنّها مرتبطة بالفيروس.

وأوضح كومو في مؤتمر صحفي، أنّ نيويورك حددت حتى الآن أكثر من 100 حالة من هذا المرض، حيث لاحظ الأطباء في المملكة المتحدة أولاً حالات المتلازمة التي تبدو مشابهة لمرض "كاواساكي" وهو مرض نادر ولكنه خطير يظهر لدى بعض الأطفال الذين أصيبوا بعدوى فيروسية.

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ووفقاً لحاكم نيويورك، فإن 14 ولاية أمريكية أخرى فضلاً عن واشنطن العاصمة وخمس دول أوروبية أبلغت عن حالات مماثلة حيث توفي 3 أطفال في نيويورك تبلغ أعمارهم خمسة وسبعة أعوام و18 عاماً بعد ظهور أعراض المرض.

وأضاف، أن 70 بالمئة من إجمالي تلك الحالات في نيويورك استوجب علاجها في وحدات العناية المركزة، بينما تطلب 19 بالمئة أجهزة تنفس صناعي، ولا يزال 43 بالمئة في المستشفيات، مشيراً، إلى أنّ مسؤولي الصحة اعتقدوا مؤخراً أن الأطفال في أمان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورجح كومو ، أن متلازمة "كاواساكي" التي تظهر أعراضها في الغالب في الجهاز التنفسي، ناتجة عن التهاب في الاوعية الدموية للأطفال، مما يؤدي الى أعراض قلبية وأعراض أخرى تتمثل في الحمى وآلام البطن والطفح الجلدي وصعوبة التغذية والتنفس وسرعة ضربات القلب، بالإضافة إلى الخمول والتهيج أو الارتباك.