غريفيث : الوضع العسكري في اليمن لا يزال مقلقاً

الخميس 14 مايو 2020

قال المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث لأن الوضع العسكري في اليمن لا يزال مقلقًا للغاية، بالرغم من المفاوضات الجارية حول تفاصيل وقف لإطلاق النار يشمل البلاد كافة.



وحذر جريفيث من أن تفشي فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان بتفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد، وقال المبعوث الأممي لليمن، في إحاطه إلى مجلس الأمن، إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الأطراف هناك، خاصة فيما يخص وقف إطلاق النار، مؤكداً الحاجة الشديدة إلى عودة قدر من الهدوء إلى حياة اليمنيين.

وأضاف "إلا أن وقف إطلاق النار هو جزء من حزمة أوسع يجب التوافق عليها بالكامل، ولا تزال هناك خلافات حول بعض التدابير الإنسانية والاقتصادية في هذه الحزمة".

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وتابع: "لقد حذرت في الإحاطتين الأخيرتين، بشأن المعركة في مأرب، وهي المحافظة الواقعة شرق صنعاء. إلا أن استمرار القتال هناك يثير الفزع، كما نشهد أيضًا قتالاً عنيفًا في محافظتي البيضاء والضالع".

ودعا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تكثيف الجهود من أجل استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل، والذي يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار إلى أن هناك حاجة أيضاً إلى حاجة اليمن للإجراءات الإنسانية والاقتصادية لمساعدة هذا البلد في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بوتيرة غير معروفة نظرًا لانخفاض معدلات الفحص.

وتشمل التدابير المتخذة لمواجهة كورونا إنشاء مركز للعمليات المشتركة بين الأطراف لمكافحة الفيروس، حيث ستمكن هذه الإجراءات الإمدادات والطواقم الطبية من الوصول إلى الفئات السكانية الهشة، وهي أولوية عاجلة للغاية