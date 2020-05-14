شبكة أمريكية تكشف عن نفق إيراني لتخزين أنظمة أسلحة متطورة

الخميس 14 مايو 2020

قال تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن النظام الإيراني شرع في بناء نفق جديد لتخزين أنظمة أسلحة متطورة في قاعدة الإمام علي العسكرية شرقي سوريا.



وتظهر صور أقمار صناعية تم التقاطها في 12 مايو/ أيار، جرافات عند مدخل نفق يقدر عرضه بنحو 15 قدما.

وأظهرت صورا أيضاً التقطت في الأول من أبريل/ نيسان حفارات وجرافات بالقرب من هذا النفق.

ويشير تحليل الاستخبارات الذي أجرته شركة "إيميدج سات الدولية"، وهي شركة أقمار صناعية مدنية، إلى أن النفق مؤهل لاستخدامه لتخزين المركبات التي تحمل أنظمة أسلحة متطورة.

وأشار تقرير "فوكس نيوز" إلى أنه تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من دراسة أنفاق مماثلة تم حفرها خلال الأشهر التسعة الماضية في المكان ذاته.

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وأوضحت أن أحد هذه الأنفاق، الواقعة على بعد 3 كيلومترات من النفق الجديد، تعرض للقصف في مارس/ آذار الماضي، مما أجبر الإيرانيين على التوقف فجأة عن البناء.

وكانت فوكس نيوز أول من أعلن عن وجود هذه القاعدة العسكرية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 2019، نقلا عن مصادر استخباراتية غربية متعددة، مضيفة أنه تم استهداف القاعدة الواقعة على طول الحدود العراقية السورية، بغارات جوية بعد أقل من أسبوع.

ويقول محللون في "إيميج سات الدولية" إن بناء النفق الجديد يظهر أن إيران تخطط لمواصلة العمل في هذه المنطقة.

وقصف الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع التابعة لإيران في سوريا على مدى العامين الماضيين، لكنه لم يعترف بالهجمات الأخيرة ضد قاعدة الإمام علي.

وعلى الرغم من التقارير التي صدرت هذا الشهر التي أشار فيها قادة الجيش الإسرائيلي إلى خفض إيران وجودها في سوريا، يقول محللون في "إيميدج سات الدولية" إن بناء النفق الجديد يظهر أن إيران تخطط لمواصلة العمل في هذه المنطقة