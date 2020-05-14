إيران تتلقى صفعة مؤلمة من كوريا الجنوبية

الخميس 14 مايو 2020

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، الخميس، أن سيؤول لم تستورد أي كميات من النفط الخام من إيران في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 1.5 مليون طن استوردتها منها قبل سنة.



ومنذ مايو/أيار 2019، ولمدة 12 أشهر لم تستورد كوريا الجنوبية أي كميات من النفط الخام الإيراني.

وبحسب الأرقام، استورد خامس أكبر مشتر للخام في العالم 11 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 12.8 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.

وتنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات النفط الخام في وقت لاحق من الشهر.

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وبيانات المؤسسة هي المعيار القياسي الذي يأخذ به القطاع في تقدير واردات سول النفطية.

وشهدت الصادرات النفطية الإيرانية تراجعا كبيرا بعد العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها عام 2018.

وكشفت بيانات "كبلر" انخفاض مبيعات الخام بمقدار 10 أضعاف بالمقارنة مع مرحلة ما قبل عقوبات واشنطن التي دخلت حيز السريان أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني خلال العام قبل الماضي.

وأوقفت إيران إحصاءات إنتاج النفط وتصديره منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم قبل 5 سنوات، في مايو/آيار 2018.

وكشفت تصريحات أدلى بها إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية تمنع بلاده من تحريك دولار واحد حول العالم