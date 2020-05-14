شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر: إيران وكوريا الشمالية يتهربون من العقوبات بممارسات خادعة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، وخفر السواحل الأمريكي ، تقريرا عالميا لتنبيه الصناعة البحرية ، والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن إلى ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتهرب من العقوبات.

وسلط التقرير الضوء على ممارسات الشحن الخادعة الشائعة والمستخدمة من دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وقدم التقرير معلومات حول عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة ذات الصلة بالصناعة البحرية ، بما في ذلك قائمة غير حصرية للأنشطة التي يمكن أن تفرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وفي الختام قال بيان الخارجية: إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعطيل أنشطة الشحن من قبل الجهات الخبيثة في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك التهرب من العقوبات والتهريب - مما قد يسهل النشاط الإجرامي ويهدد السلام والأمن الدوليين.